Criminosos são presos após roubo armado a farmácia em Itatiba

Dois homens foram presos e dois adolescentes apreendidos após um roubo à mão armada a uma farmácia localizada na Avenida Marechal Deodoro, na cidade de Itatiba, na madrugada de sábado (17). A quadrilha, armada com revólver calibre 38, levou cerca de R$ 20 mil em medicamentos controlados e R$ 1.767 em espécie da Drogaria São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ação foi rápida e violenta. Segundo a polícia, o assalto foi cometido por quatro indivíduos que usaram um carro adulterado — um Gol prata com placas falsas — para fugir em direção a Jundiaí. Dois suspeitos entraram no estabelecimento, enquanto outros dois davam apoio do lado de fora. Toda a ação foi monitorada por câmeras de segurança.

Com base nas imagens e no rastreamento por videomonitoramento, agentes da Guarda Municipal conseguiram identificar e interceptar o veículo próximo à praça de pedágio da Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra. Durante a abordagem, foram encontrados o armamento usado no crime, mochilas com os produtos roubados e parte do dinheiro levado.