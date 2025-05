Acidente entre moto e ônibus deixa um morto em Paulínia

Um jovem de 22 anos morreu após um grave acidente entre uma motocicleta e um ônibus na manhã deste domingo (18), em Paulínia. Segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia da cidade, a colisão ocorreu por volta das 7h20 na rotatória entre as avenidas Prefeito José Lozano de Araújo e Osvaldo Piva, no bairro Parque Brasil 500.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o relato da Guarda Municipal, a vítima conduzia uma Honda CG 160 Titan no sentido centro e não teria respeitado a sinalização ao se aproximar da rotatória, colidindo na frente de um ônibus coletivo que trafegava pelo local. Com o impacto, o motociclista foi lançado ao solo e atropelado pelo veículo, não resistindo aos ferimentos. A morte foi constatada ainda no local pela equipe médica do SAMU.

A passageira da moto, de 22 anos, foi arremessada e socorrida com escoriações pelo corpo ao pronto-socorro municipal, onde segue internada sob cuidados médicos. A motocicleta ficou presa sob o ônibus. Já o coletivo, pertencente à empresa Rápido Sumaré, foi liberado ao motorista após os procedimentos de perícia.