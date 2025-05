Procon Campinas atende no CIC Vida Nova na quarta-feira

O Procon Campinas realiza na próxima quarta-feira, dia 21 de maio, mais uma edição do plantão itinerante de atendimento no CIC Vida Nova, no Conjunto Habitacional Vida Nova. O serviço estará disponível das 10h às 15h, mediante agendamento prévio pelos telefones (19) 3226-6161 ou 3226-6889.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

No local, o órgão oferece todos os serviços habituais, como registro de reclamações e denúncias, orientações sobre os direitos do consumidor, abertura de processos administrativos e distribuição de material educativo voltado ao consumo consciente. O endereço do Centro de Integração da Cidadania é Rua Odete Therezinha Santucci Octaviano, nº 92.

A ação faz parte da estratégia do Procon de ampliar o acesso da população aos serviços de defesa do consumidor, especialmente em regiões mais afastadas do centro. Segundo o órgão, caso a demanda aumente, os atendimentos poderão ser realizados com maior frequência no CIC.