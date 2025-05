Dia D arrecada 1,4 tonelada na Campanha do Agasalho de Campinas

O Dia D da Campanha do Agasalho de Campinas arrecadou, no último sábado (17), 1,496 tonelada de doações, entre roupas, calçados e cobertores. A mobilização aconteceu no Paço Municipal, das 8h30 às 14h, e contou com sistema drive-thru para facilitar a entrega dos itens.

Durante toda a manhã, os donativos chegaram de forma constante, com cidadãos entregando diretamente os itens ao volante. O 2º Batalhão Logístico do Exército Brasileiro, com sede em Campinas, apoiou a ação realizando a triagem das peças e o transporte das caixas até o caminhão.

A Emdec colaborou com a organização do tráfego, reservando espaço para os motoristas estacionarem. Já o Voluntariado Sanasa reforçou as equipes envolvidas na coleta e separação das doações.