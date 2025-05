Operação no Circuito das Águas autua 122 e apreende 13 motos

A Polícia Civil deflagrou no domingo (18) a Operação Integrada Impacto, com o objetivo de coibir condutas irregulares no trânsito, como excesso de velocidade e manobras ilegais praticadas por motociclistas. Ao todo, a ação resultou em 122 autuações e 13 motocicletas apreendidas.

A operação foi realizada nas rodovias SP-095 e SP-360, que integram o Circuito das Águas Paulistas, com foco nos municípios de Amparo e Morungaba. As atividades ocorreram entre 7h e 11h30, e nenhuma prisão foi efetuada.

A ação contou com apoio do efetivo da Polícia Civil, da Delegacia Seccional de Bragança Paulista e do Comando de Policiamento de Trânsito, atuando tanto no perímetro urbano quanto na segurança viária das rodovias.