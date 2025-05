RMC tem segunda-feira de sol e clima ameno; máxima será de 26°C

A semana começou com tempo firme na Região Metropolitana de Campinas (RMC), repetindo o padrão climático dos últimos dias. A segunda-feira (19) amanheceu com temperatura de 16°C e sem expectativa de chuvas para a região.

Segundo a previsão do tempo, o dia será de predomínio de sol, com poucas nuvens ao longo do período. A temperatura máxima prevista é de 26°C, com sensação de clima ameno durante a tarde.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).