Rapaz é vítima de roubo após marcar encontro com assaltante

O suspeito entrou no carro do jovem e os dois seguiram até um posto de combustíveis, onde o rapaz fez um pagamento para abastecimento.

A vítima relatou que havia marcado um encontro com um rapaz que conheceu em um aplicativo de relacionamento. Após algumas conversas, os dois combinaram de se encontrar em frente a um parque da cidade.

Um jovem de 19 anos foi vítima de um assalto na noite de sábado, 17, em uma área de mata no bairro Pacaembu I, em Itupeva . Segundo a Polícia Civil, dois homens participaram da ação e renderam o rapaz com uma faca e uma arma de fogo. Ninguém foi preso até o momento.

Em seguida, seguiram em direção a um bairro mais afastado. No caminho, o passageiro anunciou o assalto, sacou uma faca e ameaçou o motorista, exigindo que ele não reagisse. O jovem foi obrigado a sair do carro e acompanhar o criminoso por uma trilha até um terreno baldio.

No local, o assaltante exigiu a senha do celular e tentou acessar as contas bancárias da vítima. Como não havia dinheiro disponível, ele ligou para um cúmplice, que chegou ao local armado. A dupla fez ameaças verbais e tirou fotos da vítima, tentando intimidá-la ainda mais.

O único item levado foi o celular do jovem. A vítima conseguiu voltar ao carro após ser liberada pelos assaltantes, que permaneceram escondidos no matagal.