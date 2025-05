Fim de semana terá tempo estável e sem chuvas na RMC

O final de semana na RMC (Região Metropolitana de Campinas) começou com céu azul na manhã deste sábado (17). A previsão do tempo mostra estabilidade nos dois dias e não há expectativas de chuvas.

Hoje o tempo será de sol entre poucas nuvens na região e sem chuva. A temperatura máxima prevista para este sábado fica na casa dos 27°C em Campinas. No domingo, as mesmas características se mantêm, mas com máxima de 28°C.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).