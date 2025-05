Novo reservatório no Pico das Cabras reforça combate a incêndios

Campinas deu um passo importante na preparação contra incêndios florestais ao colocar em operação um reservatório exclusivo de água de reuso no Pico das Cabras, região de mata que sofreu com queimadas de grandes proporções no ano passado. A estrutura foi entregue nesta sexta-feira (16), com capacidade para armazenar 100 mil litros, e vai abastecer diretamente os caminhões do Corpo de Bombeiros.

O equipamento foi instalado próximo ao Observatório Municipal Jean Nicolini, em uma área estratégica para agilizar o combate ao fogo. A cidade investiu R$ 150 mil na implantação, que foi custeada pela Sanasa. A estrutura é feita de fibra de vidro, com mais de sete metros de comprimento, e será abastecida com água de reuso, prática comum em Campinas, que é referência nacional nesse tipo de reaproveitamento.

A iniciativa foi motivada pelos desafios enfrentados durante o incêndio que atingiu a região em setembro de 2024, quando os caminhões precisavam percorrer longas distâncias para se reabastecer, segundo o prefeito Dário Saadi. "No ano passado o observatório ficou muito vulnerável, quase foi atingido pelo incêndio. Uma dificuldade observada foi a disponibilidade de água, os caminhões tinham que buscar água no hidrante de Joaquim Egídio", afirmou.