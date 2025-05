Lagoa do Taquaral recebe ação contra hipertensão

A Secretaria de Saúde de Campinas, em parceria com a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas (SMCC), realiza neste sábado (17) uma ação especial na Lagoa do Taquaral voltada à prevenção e combate à hipertensão arterial. A atividade acontece das 7h às 14h, com entrada pelo portão 7, e oferece avaliações gratuitas, vacinação e orientações sobre autocuidado para pessoas com 18 anos ou mais.

Durante a programação, serão oferecidas 13 estações de atendimento, com destaque para a aferição de pressão arterial, glicemia e risco cardiovascular, triagem de distúrbios do sono e orientação nutricional personalizada. A iniciativa também prevê a atualização do Calendário Nacional de Vacinação, com aplicação de doses conforme indicação individual — é necessário levar documento com foto e, se possível, caderneta de vacinação.

Exames como densitometria óssea por ultrassom e bioimpedância corporal também estarão disponíveis, mediante agendamento gratuito pelo site Sympla: Clique aqui para agendar