Acidente deixa carro partido ao meio após colisão no Cambuí

Um carro que transportava materiais recicláveis ficou destruído após uma forte colisão, na madrugada desta sexta-feira (16), no bairro Cambuí, em Campinas. Apesar do impacto e da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido.

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Maria Monteiro e Bandeirantes, que precisou ser interditado para a remoção dos veículos. Segundo relatos, o condutor do carro partido ao meio ainda seguiu dirigindo por alguns metros, mesmo com o veículo dividido, antes de parar completamente.

Dois guinchos foram acionados para retirar as duas partes do carro. O trânsito foi normalizado por volta das 8h20. O caso foi registrado no plantão policial do 13° Distrito Policial.