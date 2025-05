Madrugadas geladas reforçam ajuda a pessoas em situação de rua

A secretária Vandecleya Moro destacou que, mesmo diante de recusas ao acolhimento, cada abordagem é feita com foco na dignidade. “Nosso compromisso é com o cuidado e a dignidade humana” , disse.

Somente entre os dias 5 e 11 de maio, a equipe do programa SOS Rua realizou 659 abordagens , sendo 543 homens, 94 mulheres, 15 idosos e sete pessoas LGBTQIA+. Foram distribuídos 928 cobertores , com 98 pessoas aceitando acolhimento .

Campinas intensificou as ações de acolhimento e distribuição de cobertores durante a segunda semana da Operação Inverno , somando 1.158 abordagens a pessoas em situação de rua desde 1º de maio. O trabalho, coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social , incluiu 1.817 cobertores entregues e 130 acolhimentos no abrigo Samim até o dia 11 de maio.

A Operação Inverno segue até 30 de setembro, com equipes atuando diariamente nas ruas da cidade, diante da previsão de temperaturas mais baixas nos próximos dias.

Além disso, Campinas se prepara para o “Dia D” da Campanha do Agasalho 2025, marcado para este sábado (17), das 8h30 às 14h, no Paço Municipal, com sistema drive-thru. A campanha, que começou em 30 de abril e vai até 31 de julho, já arrecadou 775 quilos de roupas, calçados e cobertores.

As doações serão destinadas a abrigos, CRAS, serviços para pessoas em situação de rua e ações do Varal Solidário, que levam as peças diretamente a comunidades vulneráveis. A prioridade atual é a arrecadação de roupas masculinas em bom estado.