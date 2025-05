Acidentes com postes causam 181 quedas de energia na região

As ocorrências mais críticas exigem reparos complexos e em duas etapas . Inicialmente, as equipes de Operação eliminam o risco elétrico e restabelecem o fornecimento. Em seguida, as equipes de Obras reconstroem o trecho danificado. Porém, em casos graves, o trabalho pode atrasar por depender da perícia policial e remoção dos veículos.

Além disso, o condutor pode ser responsabilizado pelos danos. Quando identificado, ele arcará com os custos da reposição do poste, que variam entre R$ 3 mil e R$ 14 mil, dependendo da estrutura danificada.

O levantamento faz parte da campanha do Maio Amarelo, movimento global que visa conscientizar sobre a segurança no trânsito. A CPFL Paulista reforça a importância da atenção e prudência ao volante, especialmente em áreas com infraestrutura elétrica próxima à via pública.