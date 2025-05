Mais de 236 mil ainda não declararam o IR em Campinas

Faltando duas semanas para o fim do prazo de envio da declaração do Imposto de Renda 2025, mais da metade dos contribuintes de Campinas ainda não prestou contas com a Receita Federal. Segundo balanço mais recente, 213.390 declarações foram entregues, o que representa apenas 47,4% do total estimado para a cidade, que é de 450.094 documentos.

Isso significa que 236.704 contribuintes campineiros (52,6%) ainda não enviaram a declaração. No ano passado, foram 419.988 declarações entregues dentro do prazo, o que indica que muitos contribuintes deixaram para a reta final.

A entrega da declaração é obrigatória para quem teve rendimentos tributáveis superiores a R$ 30.639,90 em 2024, além de outros critérios determinados pela Receita.

Multa por atraso