Indaiatuba mantém suspensa captação por vazamento de corante

A Prefeitura de Indaiatuba mantém suspensa a captação de água do Rio Jundiaí, após o córrego das Tulipas, em Jundiaí, ser contaminado com cerca de dois mil litros de corante. O produto químico foi derramado acidentalmente por uma carreta, tingindo a água, peixes e aves aquáticas de azul, e gerando preocupação quanto à segurança do manancial.

Embora o pigmento ainda não tenha atingido o trecho do rio em Indaiatuba, a decisão foi tomada como medida preventiva. O Rio Jundiaí é uma das fontes alternativas de abastecimento da cidade e só é utilizado em períodos de baixa nos reservatórios.

Segundo o Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae), a suspensão não afeta o abastecimento à população, pois a cidade é atendida prioritariamente pelo Ribeirão Piraí e outros cinco afluentes. O órgão afirmou que, até o momento, não foram identificadas alterações na qualidade da água, mas que segue com coletas e análises periódicas em pontos do rio.