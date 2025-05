Campinas ativa novas câmeras para multar motoristas infratores

A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) vai ampliar a fiscalização de trânsito por meio de videomonitoramento a partir da próxima quinta-feira (22 de maio). Dois novos cruzamentos na região central passam a contar com câmeras para flagrar infrações como uso irregular de faixas exclusivas para ônibus, conversões proibidas e avanços de sinal.

Os novos pontos ficam nas avenidas Senador Saraiva com Benjamin Constant e Francisco Glicério com Aquidabã. A ação tem como foco coibir práticas que colocam em risco a segurança viária, especialmente em trechos com alta reincidência de desrespeito às leis de trânsito.

“Os locais foram definidos a partir da observação em campo. São áreas com faixas dedicadas aos ônibus e vêm registrando situações recorrentes de uso irregular. Toda infração de trânsito representa risco potencial de acidentes e mortes”, destacou o presidente da Emdec, Vinicius Riverete.