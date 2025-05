Jovem de 20 anos é morto com 12 tiros na região do Campo Grande

Um jovem de 20 anos, identificado como Matheus Vinicius Leite Nunes, foi assassinado com ao menos 12 tiros na região do distrito do Campo Grande, em Campinas. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (15), e ninguém havia sido preso até a publicação desta reportagem.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava na Rua Mauro Alves dos Santos, no bairro Parque Itajaí, por volta das 19h55, quando foi atingida por um disparo de arma de fogo.

Matheus ainda tentou fugir e entrou em uma mercearia para se esconder, mas o atirador também entrou no local e efetuou outros disparos, matando o jovem ainda no interior do estabelecimento.