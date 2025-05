Operação contra roubo de carga busca prender 19 na região

A Polícia Federal desarticulou nesta sexta-feira (16) uma organização criminosa especializada em roubos de cargas e caminhões, com atuação em diversas cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC). Batizada de Operação Baiuca, a ação mobilizou 120 policiais federais para o cumprimento de 19 mandados de prisão temporária e 22 mandados de busca e apreensão em Campinas, Paulínia, Hortolândia e Limeira.

A operação também incluiu o sequestro de bens e valores estimados em R$ 1,75 milhão, ligados ao esquema criminoso. Em Paulínia, 35 guardas civis municipais atuaram com autorização judicial no cumprimento dos mandados.

Segundo as investigações, iniciadas em abril de 2024 com base em informações repassadas pela GCM de Paulínia, o grupo era liderado por um morador da cidade, que recrutava criminosos para assaltar caminhões em movimento ou estacionados em pontos de descanso, rendendo motoristas com o uso de armas de fogo ou simulacros. As vítimas eram mantidas em cativeiro até a conclusão do transbordo da carga e destinação dos veículos.