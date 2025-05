Nina Bertelli toma posse como presidente da Acic Campinas

A empresária Nina Bertelli foi empossada nesta quinta-feira (15) como nova presidente da Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic) para o mandato 2025-2028. A cerimônia, realizada no auditório da sede da entidade, no Centro da cidade, reuniu autoridades municipais, estaduais e federais, além de representantes do setor produtivo e convidados.

Nina sucede Adriana Flosi, atual secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, que comandou a associação pelos últimos 12 anos. Outros 18 integrantes da nova diretoria também foram empossados.

Com longa trajetória dentro da Acic, onde atua desde 1997, Nina Bertelli prometeu uma gestão pautada no diálogo com os comerciantes e no fortalecimento do setor. “É uma alegria assumir este cargo e dar sequência a um trabalho feito com tanta qualidade ao longo dos anos. Tenho certeza de que poderei contar com minha diretoria e com os associados para avançar ainda mais”, declarou.