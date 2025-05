Idoso é encontrado morto em casa com lixo e animais em Indaiatuba

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 62 anos cujo corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição dentro da própria residência, no bairro Jardim Morada do Sol, em Indaiatuba. O caso foi registrado nesta quarta-feira (14), após vizinhos sentirem um forte odor vindo do imóvel, localizado na Rua Vicente Tancler.

De acordo com o boletim de ocorrência, guardas municipais foram acionados por uma moradora da vizinhança que relatou não ver o vizinho há mais de uma semana. Após autorização da autoridade policial, os agentes arrombaram o cadeado do portão com apoio de uma viatura e encontraram a casa em condições insalubres, com grande acúmulo de lixo e vários cães no interior.

Em um dos cômodos trancados, os guardas precisaram forçar uma nova entrada e localizaram o corpo sobre uma cama, já em decomposição. O local foi imediatamente preservado e a perícia técnica foi acionada. Um perito criminal e um fotógrafo da Polícia Científica estiveram na cena, além de investigadores da Delegacia de Polícia.