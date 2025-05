Indaiatuba abre nova via de acesso entre Pau Preto e Marginal

A Prefeitura de Indaiatuba iniciou as obras para abrir uma nova via de ligação entre o Jardim Pau Preto e a avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé – Marginal Esquerda. A interligação será feita a partir da confluência das ruas Hércules Mazzoni e Almeida Júnior, em um trecho paralelo à Rua das Orquídeas. A previsão de conclusão é de 30 dias.

Segundo a Secretaria de Obras e Vias Públicas, a nova via contará com duas faixas de rolamento, configurando uma espécie de avenida. A Rua das Orquídeas ficará no sentido bairro-centro, enquanto as novas pistas operarão no sentido centro-bairro, separadas por um canteiro central com retorno interligando os sentidos.

A proposta visa melhorar o fluxo viário e oferecer uma nova alternativa de acesso à Marginal Esquerda, especialmente para motoristas que circulam pela região da Rua das Orquídeas e precisam retornar em direção ao bairro.