Campinas lista 22 bairros com alto risco de dengue em novo alerta

A Secretaria de Saúde de Campinas divulgou, nesta quinta-feira (15), a 19ª edição do Alerta Arboviroses de 2025, com 22 bairros classificados como de alto risco de transmissão da dengue. O novo boletim aponta que Campinas soma 31.116 casos confirmados da doença e três mortes desde o início do ano.

A publicação semanal tem como objetivo orientar a população sobre os cuidados necessários contra o mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, zika e chikungunya, e informar sobre as regiões que passarão a receber ações intensificadas para eliminação de criadouros.

Os bairros considerados com alto risco estão distribuídos por todas as regiões da cidade: