Valinhos confirma primeira morte por dengue em 2025

A Prefeitura de Valinhos confirmoua primeira morte por dengue em 2025. A vítima é um idoso de 91 anos, morador da Vila Papelão, que faleceu no dia 9 de abril após ser atendido no Hospital Galileo com sintomas como febre, diarreia, dores musculares, falta de apetite e sonolência. O exame foi analisado e confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz.

O homem era portador de hipertensão e diabetes, e o caso foi classificado como autóctone, ou seja, a infecção ocorreu no próprio município. A Vila Papelão, onde ele residia, contabiliza 14 notificações, seis casos positivos e agora um óbito, mas não está entre os bairros com maior incidência de casos de dengue.

De acordo com balanço da Secretaria de Saúde, entre 1º de janeiro e 13 de maio, Valinhos registrou 5.539 notificações e 1.293 casos confirmados de dengue, sendo 1.271 autóctones e 22 importados. Em 2024, no mesmo período, foram 8.724 notificações e 4.171 confirmações, com 18 mortes. A comparação indica queda de 36% nas notificações e 69% nos casos confirmados, reflexo das ações de enfrentamento à epidemia.