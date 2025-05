PM atira em jovem após perseguição e tentativa de atropelamento

Diante disso, os dois policiais dispararam contra o veículo. Mesmo atingido, o jovem continuou fugindo até que um dos pneus foi furado e ele foi detido. No momento da abordagem, os policiais encontraram sete porções de cocaína escondidas com o investigado . Ele admitiu ter consumido parte da droga antes da fuga.

O caso começou com o acompanhamento a um VW UP vermelho suspeito. Durante a fuga, o motorista entrou em uma rua sem saída. Segundo os policiais, quando a viatura bloqueou a passagem, o suspeito engatou a marcha à ré e avançou contra um dos agentes , colocando em risco sua integridade física.

A Polícia Militar baleou um jovem de 25 anos após uma perseguição na região da Avenida John Boyd Dunlop, no Distrito do Campo Grande, em Campinas, na noite desta quarta-feira (14). Segundo o boletim de ocorrência, o condutor teria jogado o carro em marcha à ré contra um policial , o que levou os agentes a efetuarem ao menos 17 disparos. Os PMs alegaram legítima defesa.

O suspeito foi socorrido ao Hospital Ouro Verde, medicado e liberado. O exame toxicológico foi solicitado pelo delegado de plantão, que também requisitou perícia no local e nos projéteis recolhidos. As duas pistolas usadas na ação foram apreendidas e encaminhadas para análise, bem como o carro envolvido.

No despacho, o delegado entendeu que os policiais agiram amparados pela excludente de ilicitude da legítima defesa. O jovem foi indiciado por posse de drogas, desobediência e embriaguez ao volante, além de ser submetido a exame de sangue para confirmar a alteração da capacidade psicomotora.

A investigação do caso prossegue no 11º Distrito Policial de Campinas, com o acompanhamento da Corregedoria da PM e análise de câmeras de monitoramento da região.