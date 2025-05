Campinas libera adoção de parcões por empresas e instituições

A principal novidade do decreto é a inclusão da possibilidade de adoção exclusiva de áreas pet, os chamados parcões , espaços planejados para o lazer e socialização de cães . Esses locais contam com gramado, cercas, brinquedos, obstáculos, bancos, bebedouros e iluminação .

Empresas e instituições interessadas em adotar os espaços poderão instalar placas de identificação da parceria, desde que respeitem os critérios técnicos e dimensões previstas no decreto. O adotante deverá firmar um Termo de Adoção, assumindo a manutenção com recursos próprios e o cumprimento integral do projeto e das regras do programa.

O decreto veda a participação de empresas do setor de cigarros e bebidas alcoólicas.

“Campinas já conta com 21 parcões e, com essa nova possibilidade, esse número pode crescer ainda mais. A ideia é dar oportunidade para que a iniciativa privada contribua com a criação e manutenção desses espaços”, afirmou o prefeito Dário Saadi. “A estrutura é simples, com gramado, cercado e brinquedos, mas proporciona muita alegria e lazer para os tutores e seus pets”, completou.