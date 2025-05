Baep recupera moto aquática roubada e prende suspeito em Campinas

Policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) recuperaram uma moto aquática roubada e prenderam um dos envolvidos no crime, durante ação realizada na quarta-feira (14), em Campinas. O caso foi registrado no plantão da 2ª Delegacia Seccional da cidade.

O roubo ocorreu no bairro Jardim do Trevo, onde dois homens armados abordaram a vítima e levaram a moto aquática. Após patrulhamento na região do Jardim Santo Antônio, no distrito do Ouro Verde, os policiais localizaram um dos criminosos e recuperaram o bem roubado.

O carro utilizado no crime também era roubado e foi apreendido. Com o suspeito, os agentes encontraram ainda um simulacro de arma de fogo.