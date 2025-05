Operação recupera 17 motos em desmanche no Campo Belo

Uma operação da Polícia Civil de Campinas, em conjunto com a Guarda Municipal, resultou no fechamento de um desmanche de motocicletas na região do Campo Belo. A ação, nomeada de Operação Retomada, foi deflagrada na quarta-feira (14) e recuperou 17 motocicletas, embora nenhum suspeito tenha sido preso até o momento.

Após meses de investigação conduzida pelo 9º Distrito Policial, os agentes localizaram diversas peças automotivas, documentos e motocicletas desmontadas, muitas delas sem placas ou identificação visível de marcas e modelos.

O proprietário do local foi identificado como Júlio César Soares Santos, mas, apesar das diligências, não foi localizado para prestar depoimento.