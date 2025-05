Campinas reforça campanha após baixa adesão à vacina da gripe

Com a procura ainda abaixo do esperado, a Prefeitura de Campinas decidiu intensificar a campanha de vacinação contra a gripe e ampliar as ações especiais em diversos pontos da cidade até o próximo domingo (18). A medida visa elevar os índices de cobertura e evitar o agravamento de doenças respiratórias no período mais crítico do outono e inverno.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com balanço da Secretaria Municipal de Saúde, apenas 122.372 doses foram aplicadas nas cinco primeiras semanas da campanha, das quais 74.613 foram destinadas a idosos — o que representa 34,3% dos mais de 217 mil moradores com 60 anos ou mais. Já entre as crianças de 6 meses a 5 anos, apenas 13,6% receberam a vacina, totalizando 11.749 doses. Entre as gestantes, a cobertura chegou a 24,8%.

A meta da campanha, segundo o Ministério da Saúde, é vacinar 90% dos integrantes dos grupos prioritários, especialmente os que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação. Ao todo, 509 mil pessoas em Campinas pertencem aos grupos elegíveis.