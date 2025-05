PF incinera 650 kg de drogas apreendidas em Viracopos

A Polícia Federal incinerou, na tarde desta quarta-feira (14), 650 quilos de drogas e substâncias ilícitas apreendidas em operações realizadas no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. A destruição do material ocorreu na cidade de Nova Odessa, no interior paulista, e segue o plano estratégico de repressão ao tráfico de entorpecentes.

Entre os itens incinerados estão cocaína, maconha, haxixe, MDMA, anabolizantes e medicamentos ilegais, resultado de 158 ocorrências policiais, muitas delas com prisões em flagrante. As apreensões ocorreram durante ações de fiscalização de bagagens e investigações ligadas às operações Sentinela (2023), Portão Oito (2024) e Shield (2025), todas com foco no combate ao tráfico de drogas por meio do terminal aéreo de Viracopos.

Metade do volume destruído foi apreendido somente em 2025, evidenciando o aumento da atuação da PF no aeroporto. Segundo o órgão, todas as apreensões deram origem a investigações para identificar e responsabilizar os envolvidos nos crimes.