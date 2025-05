'HIDS é oportunidade para o estado de SP', diz vice de Tarcísio

O governador em exercício de São Paulo, Felício Ramuth, esteve em Campinas na manhã desta quarta-feira (14) para conhecer de perto as áreas que vão compor o Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (HIDS), projeto que prevê a criação de um distrito de ciência, tecnologia e inovação em Barão Geraldo. A agenda institucional incluiu visitas à Inova Unicamp, ao Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) e ao Instituto de Pesquisas Eldorado, locais que já fazem parte da futura estrutura.

O HIDS ocupará uma área de 11,3 milhões de metros quadrados, integrando universidades, centros de pesquisa e empresas privadas em um mesmo ecossistema de inovação.

"Eu posso dizer que marca essa proximidade ainda maior do governo do Estado, com a Prefeitura, com as instituições de pesquisa, com as universidades, para que a gente possa aqui produzir ainda mais ciência e tecnologia e transformar tudo isso em inovação, que é o que faz a diferença para transformar a vida das pessoas para melhor. Quando a gente transforma ciência, tecnologia e inovação, a gente passa a fazer com que essas ideias possam transformar o dia-a-dia do cidadão comum", destacou Ramuth.