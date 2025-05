Feirão de Emprego oferece mil vagas nesta sexta em Campinas

Campinas realiza nesta sexta-feira (16), no Campinas Shopping, a 9ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidades de 2025. O evento vai das 9h às 16h e contará com mais de mil vagas de trabalho, sendo 449 com entrevistas presenciais realizadas por 15 empresas participantes.

Entre os destaques estão vagas de auxiliar de limpeza (85), auxiliar balconista (35), repositor (33) e operador de caixa (31). Os salários variam entre R$ 1.518 e R$ 4.089, sendo o maior valor para o cargo de nutricionista. As vagas também podem ser consultadas no site do CPAT (https://cpat.campinas.sp.gov.br/) e estão sujeitas a alterações até o dia do evento.

Os interessados devem levar documento com foto, carteira de trabalho e currículo atualizado. O evento acontece no piso térreo do Campinas Shopping, no corredor da loja RiHappy.