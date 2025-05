Campinas tem 8,4 mil com esquema incompleto da vacina da dengue

Campinas já aplicou 37.763 doses da vacina contra a dengue em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, mas 8.478 jovens que iniciaram o esquema vacinal ainda não voltaram para tomar a segunda dose. O alerta foi feito pela Secretaria de Saúde com base em dados até o dia 5 de maio. A vacinação segue disponível nos centros de saúde (CSs) da cidade.

A coordenadora do Programa de Imunização, Chaúla Vizelli, reforçou a importância da segunda aplicação. “É muito importante que o público-alvo receba as duas doses para evitar sintomas graves e hospitalizações por dengue”, afirmou. Cidade teve a pior epidemia da história em 2024 e neste ano já contabiliza mais de 29 mil casos, com três mortes por causa da doença.

Do público estimado em 65,2 mil pessoas, 25.191 receberam a primeira dose e 12.572 tomaram as duas aplicações. Entre os que iniciaram o esquema, 4.141 ainda estão dentro do prazo de intervalo recomendado de três meses entre as doses, mas 8.478 já poderiam ter tomado a segunda e estão com o esquema atrasado.