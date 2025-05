Campanha do Agasalho arrecada 775 kg na primeira quinzena

A Campanha do Agasalho 2025 de Campinas contabilizou 775 quilos de roupas, calçados e cobertores doados até esta terça-feira (13), segundo balanço divulgado pela Prefeitura. A mobilização, lançada no dia 30 de abril com o tema “Cada peça uma cor. Cada cor, mais calor!”, segue até 31 de julho e conta com mais de 80 pontos de arrecadação espalhados pela cidade.

A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social e atenderá abrigos, unidades do CRAS, serviços de apoio a pessoas em situação de rua e comunidades por meio do Varal Solidário.

O “Dia D” da campanha acontece no próximo sábado (17), das 8h30 às 14h, no Paço Municipal, com esquema drive-thru para facilitar a entrega de donativos. A expectativa da pasta é ampliar o alcance e a participação da população. “Nosso apelo continua: precisamos especialmente de roupas masculinas em bom estado. Toda doação é um gesto de cuidado e empatia”, destacou a secretária Vandecleya Moro.