Polícia prende homem por vender pornografia infantil em Campinas

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira (14), em Campinas, um homem acusado de armazenar e vender material pornográfico infanto-juvenil. A ação faz parte da Operação Nacional Proteção Integral II, que tem como objetivo combater crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes na internet.

A prisão aconteceu após o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar. De acordo com a Polícia Civil, grande quantidade de conteúdo ilícito foi localizada nos celulares do suspeito. Após a constatação da materialidade do crime, o homem foi autuado em flagrante com base no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

As investigações apontam que o acusado compartilhava os materiais com outras pessoas em grupos virtuais criados para esse fim, com objetivo financeiro. Segundo os policiais, ele fazia da comercialização desse tipo de conteúdo seu meio de vida.