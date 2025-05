Mulher é atropelada e motorista diz que sol atrapalhou

Uma mulher de 57 anos foi atropelada na manhã desta terça-feira (13) enquanto atravessava a Rua Assuero Pêra, no bairro Castelo, em Valinhos. De acordo com o boletim de ocorrência, a motorista do veículo alegou que foi ofuscada pela luz do sol e não viu a vítima atravessando a via.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar por volta das 7h. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram a vítima já sendo socorrida por uma equipe de emergência e levada à Santa Casa de Valinhos.

A condutora do carro afirmou que trafegava pela Rua Francisco Glicério, sentido Centro, quando o sol comprometeu sua visibilidade, resultando no atropelamento. A vítima não teve seu estado de saúde atualizado até a publicação desta reportagem.