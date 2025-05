Campinas terá frio de 13°C e tempo seco durante a semana

Campinas deve enfrentar um dos períodos mais frios do mês nos próximos dias, com destaque para a madrugada de quinta-feira (15), que deve registrar mínima de apenas 13°C. A cidade segue sob condições típicas de outono, com céu limpo, ar seco e grande amplitude térmica entre o amanhecer e o meio da tarde.

Segundo a Climatempo, não há previsão de chuva até sábado (17). As temperaturas sobem gradualmente durante o dia, com máximas entre 25°C e 27°C, mas o frio da madrugada será sentido principalmente nas primeiras horas da manhã.

O padrão atmosférico é influenciado por céu aberto à noite e baixa nebulosidade, o que facilita a perda de calor e intensifica a sensação de frio nas madrugadas. Já à tarde, o tempo seco e o sol garantem temperaturas mais elevadas.