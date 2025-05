Idosa de 74 anos e mais um são presos por fraudes contra INSS

Uma operação da Força Tática da Polícia Militar prendeu dois suspeitos de envolvimento em um esquema de fraudes contra o INSS, na noite desta segunda-feira (12), em Hortolândia. Entre os detidos está uma idosa de 74 anos, apontada como responsável por realizar os saques indevidos de benefícios sociais, usando sua aparência frágil para não levantar suspeitas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ação começou após uma equipe da PM atender a uma denúncia de desaparecimento, mas os policiais perceberam uma movimentação suspeita dentro da residência. Um dos suspeitos tentou fugir pelo telhado, mas foi detido após cerco policial. Ele confessou aos agentes que havia materiais ilegais no imóvel.

No local, foram apreendidos computadores ligados, celulares, pen drives, cartões de memória e diversos documentos com dados sensíveis de terceiros. As telas dos computadores exibiam consultas de benefícios sociais e acessos a sistemas de manipulação cadastral. Procurações falsas também foram encontradas.