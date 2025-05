Novo semáforo altera trânsito no cruzamento da Marechal Rondon

Além da semaforização, o cruzamento passou por obras de reconfiguração geométrica e recebeu rampas de acessibilidade , bem como a abertura do canteiro central da Marechal Rondon , o que agora permite a transposição da via por quem trafega pela Cônego Manuel Garcia.

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) implantou novos semáforos no cruzamento da avenida Marechal Rondon com a rua Cônego Manuel Garcia, no Jardim Chapadão. Os equipamentos entram em operação a partir das 10h desta terça-feira (13) e fazem parte de um conjunto de ações para ampliar a segurança viária na região.

O investimento total nas melhorias foi de R$ 125 mil, incluindo a instalação dos equipamentos e o reforço da sinalização horizontal, com destaque para as novas faixas de pedestres.

Novo sentido de circulação

Outra mudança importante é a implantação de duplo sentido de circulação na rua Cônego Manuel Garcia, no trecho entre a Praça Noel Rosa (via Catorze Bis) e a avenida Marechal Rondon, ampliando as opções de acesso e fluidez no bairro.