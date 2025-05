Cesta básica bate recorde em Campinas e chega a R$ 834,01

O preço da cesta básica em Campinas atingiu R$ 834,01 no mês de abril, o maior valor já registrado desde o início da série histórica do Observatório PUC-Campinas, em setembro de 2022. A alta mensal foi de 4,12%, impulsionada especialmente pelo aumento de 56,96% no preço da batata.

É a segunda vez no ano que a cesta básica alcança um novo recorde de valor na cidade. Em março, o custo já havia subido para R$ 801,04, influenciado principalmente pela alta de 36,76% no tomate.

Além da batata, o tomate e o café continuam pressionando os preços. No acumulado de 2025 até abril, o tomate subiu 121,75% e o café, 39,11%.