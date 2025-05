Dupla é presa roubando diesel de caminhão do próprio trabalho

Policiais do 48º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam dois homens em flagrante por furto de combustível, na noite de domingo (11), em Hortolândia. Os suspeitos estavam retirando diesel de uma carreta da empresa onde um deles trabalha, com a intenção de revender o produto.

A equipe policial se deslocava para atender uma ocorrência de agressão no bairro São Sebastião, quando avistou uma carreta Scania e um veículo Montana estacionados em uma via erma e sem iluminação.

Diante da situação suspeita, os agentes retornaram para averiguação e flagraram os dois homens ao lado da carreta manuseando galões de combustível. Nada de ilícito foi encontrado com eles durante a revista pessoal.