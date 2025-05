Campinas aplica 6,7 mil vacinas no Dia D e amplia campanha

Campinas aplicou 6.710 vacinas durante o Dia D de imunização contra a gripe, realizado no sábado (10). A mobilização incluiu 4.479 doses contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e B, além de 2.231 doses de vacinas contra outras doenças. A Secretaria de Saúde classificou o resultado como positivo, mesmo com chuvas e tempo ameno ao longo do dia.

A vacinação ocorreu entre 8h e 20h em 29 pontos espalhados por todas as regiões da cidade, incluindo 14 Centros de Saúde, oito supermercados, quatro shoppings, dois condomínios e uma igreja. Dois centros de saúde abriram de forma excepcional para atender à demanda.

“O Dia D facilita o acesso de quem não pode se vacinar durante a semana. Apesar do mau tempo, tivemos um excelente resultado”, avaliou Chaúla Vizelli, coordenadora do Programa de Imunização de Campinas.

Quem ainda pode se vacinar?