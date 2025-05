Campinas inaugura centro que integra segurança da RMC

Campinas deu início, nesta segunda-feira (12), a uma nova era na articulação da segurança pública ao inaugurar o primeiro Centro de Inteligência Metropolitana (CIM) do Brasil voltado exclusivamente para cooperação entre cidades. A unidade vai integrar os núcleos de inteligência das 20 guardas municipais da Região Metropolitana de Campinas (RMC), promovendo compartilhamento de informações, definição de estratégias conjuntas e operações coordenadas para o enfrentamento à criminalidade.

O CIM está instalado em um espaço anexo ao Centro Integrado de Comando e Controle de Campinas (CICC), na Rua Afonso Pena, e foi lançado pelo prefeito Dário Saadi, que também preside o Conselho de Desenvolvimento da RMC. “A segurança pública da região só pode melhorar com integração e troca de informações. A união das guardas municipais com a Abin e as forças estaduais e federais vai potencializar as ações contra o crime”, afirmou o prefeito.

A coordenação do novo centro será liderada por Vinhedo, com Paulínia na vice-coordenação, enquanto Campinas assume a 1ª secretaria, Santo Antônio de Posse a 2ª e Itatiba a 3ª. O modelo é inédito e foi aprovado em Câmara Temática com o aval dos prefeitos da RMC.

Ação regional e inteligência em tempo real