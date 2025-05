Campinas pode ampliar proibição de cigarro eletrônico

A Câmara Municipal de Campinas vota nesta segunda-feira (12) um projeto de lei que amplia a proibição de fumar em espaços públicos da cidade e passa a incluir os cigarros eletrônicos entre os produtos vetados. A proposta, de autoria do vereador Luiz Rossini (Republicanos), será analisada durante a 27ª Reunião Ordinária do Legislativo, com início às 18h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O texto estende a proibição de fumo para novas áreas, como praças, parques, clubes e áreas comuns de condomínios residenciais. A medida vale tanto para cigarros tradicionais quanto para dispositivos eletrônicos, como vapes, e-cigarretes e similares, que têm se popularizado principalmente entre os jovens.

“A mudança reforça a legislação municipal e amplia sua abrangência a espaços abertos e às novas formas de fumar, que também oferecem riscos à saúde coletiva”, justificou o autor do projeto.