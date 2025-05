Obras interditam cruzamentos no Jardim do Lago até quinta-feira

A partir desta segunda-feira (12), quatro cruzamentos do Jardim do Lago, em Campinas, serão interditados por conta de obras de remanejamento na rede de esgoto. As interdições ocorrem até quinta-feira (15), sempre das 8h30 às 17h, conforme cronograma da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).

Os bloqueios acontecem nos seguintes pontos:

Rua Reverendo Professor Herculano Gouveia Júnior com a rua José Elias Jorge

Herculano Gouveia Júnior com a rua José de Souza Galvão

Herculano Gouveia Júnior com a avenida Dante Alighieri

Encontro das ruas José Elias Jorge, Nazareno Mingoni e Abel Luiz Ferreira

Como rotas alternativas, os motoristas devem utilizar as vias José de Souza Galvão, Senador Antônio Lacerda Franco e Abel Luiz Ferreira. A linha 416 – Jardim do Lago, do transporte público, terá seu itinerário temporariamente desviado por esses mesmos caminhos.