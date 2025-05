Emdec amplia testes da faixa liberada ao lado do BRT Ouro Verde

A “Operação Fluidez” na avenida Ruy Rodriguez, em Campinas, seguirá em fase experimental por mais um período, segundo informou a Emdec nesta sexta-feira (10). A medida foi implantada no último dia 25 de abril e permite, em horários de pico, a circulação controlada de veículos particulares na faixa da direita, ao lado do Terminal BRT Ouro Verde, no sentido bairro – Centro.

A liberação ocorre somente nos dias úteis, entre 6h e 8h da manhã, com apoio de agentes de trânsito e sinalização com cones. A faixa aberta ao tráfego não interfere no funcionamento das linhas BRT10 (Ouro Verde – paradora) e BRT11 (Vida Nova – paradora), que seguem com prioridade em faixas exclusivas.

Segundo o presidente da Emdec, Vinicius Riverete, os resultados da fase inicial foram positivos. “Avaliamos que a operação é viável e reduz significativamente a lentidão no trecho, sem prejudicar o terminal. A proposta agora é consolidar a medida de forma definitiva”, afirmou. A empresa também estuda ajustes nos tempos semafóricos e redesenho de faixas para otimizar a circulação.