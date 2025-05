Operação inverno distribui quase 900 cobertores em Campinas

A Operação Inverno 2025 começou com intensidade em Campinas. Entre os dias 1º e 4 de maio, foram realizadas 499 abordagens a pessoas em situação de rua pela equipe do SOS Rua, com distribuição de 889 cobertores. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social e seguirá até o dia 30 de setembro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Das pessoas abordadas, 389 eram homens, 73 mulheres, 31 idosos e 6 LGBTQIA+. Apenas 32 aceitaram acolhimento no Samim, abrigo que funciona 24 horas por dia com 120 vagas, sendo reservado para homens, mulheres, mães com filhos e pessoas LGBTQIA+. Quando há recusa em ir ao abrigo, os profissionais entregam cobertores como alternativa emergencial.

“Mesmo diante das recusas de acolhimento, oferecemos cobertores e continuamos insistindo no cuidado e na proteção”, afirmou a secretária Vandecleya Moro. “Cada abordagem é uma oportunidade de acolher, orientar e, muitas vezes, iniciar uma trajetória de reconstrução de vida”, completou.