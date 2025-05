Operação apreende 780 kg de maconha escondidos em carga de arroz

Uma operação da Polícia Civil resultou na apreensão de 780 quilos de maconha que estavam camuflados em uma carga de arroz, transportada por uma carreta com placas do Paraguai. A ação foi realizada na quinta-feira (8) pela Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Americana, no âmbito da Operação Cannabis.

A investigação mirava uma quadrilha envolvida em tráfico internacional de drogas. A carreta foi interceptada na BR-153, na altura de José Bonifácio, após denúncias sobre transporte de entorpecentes.

Durante a abordagem, o motorista — um paraguaio de 26 anos — alegou transportar apenas arroz, mas os policiais desconfiaram e levaram o veículo até a sede da Dise para uma vistoria detalhada.