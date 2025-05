Emdec cria linha 245 entre Vila Teixeira e Parque Itália

A partir da próxima segunda-feira, 12 de maio, os moradores de Campinas contarão com uma nova opção de transporte coletivo: a linha 245 (Vila Teixeira / Parque Itália), criada pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec). O objetivo é facilitar a ligação direta entre os dois bairros, passando pela região central e melhorando a eficiência do sistema como um todo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A nova linha vai operar com dois ônibus em circulação e intervalos de 35 a 45 minutos em dias úteis. As partidas da Vila Teixeira ocorrerão na rua Mário Nogueira de Almeida, das 5h às 23h, enquanto no Parque Itália os ônibus sairão da rua Madre Mariana de Jesus de Souza Leite, das 5h às 22h15. O trajeto inclui pontos estratégicos nas avenidas Senador Saraiva, João Jorge, Prefeito Faria Lima e Benjamin Constant.

Além de ampliar a cobertura do transporte público, a linha 245 foi planejada para otimizar o funcionamento das linhas 173 e 244, que atualmente realizam percursos mais longos e com maior tempo de espera.