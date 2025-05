Casos de dengue recuam em Campinas, mas cidade mantém mutirão

Campinas alcançou 28.278 casos confirmados de dengue em 2025, com três mortes registradas até o momento, segundo boletim atualizado da Secretaria de Saúde. Apesar da gravidade do cenário, os números mostram uma tendência de queda nos registros semanais da doença desde o pico em março, quando a cidade teve semanas com mais de 3 mil novos casos.

Em resposta ao quadro ainda preocupante, a Prefeitura realiza nesta sexta-feira (9) o 8º mutirão municipal do ano, com foco nas regiões do Satélite Íris 1 e Jardim São Judas Tadeu, identificadas como áreas de alto risco no 18º Alerta Arboviroses. A ação mobiliza pelo menos 150 profissionais, entre agentes de saúde, funcionários da empresa Impacto Controle de Pragas e integrantes do Comitê de Enfrentamento das Arboviroses, divididos em 14 equipes, com apoio de drones.

A operação ocorre das 8h às 17h, com objetivo de eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti e orientar moradores sobre medidas preventivas. A força-tarefa também recebe suporte das secretarias de Educação, Habitação, Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, além da Guarda Municipal, Defesa Civil, Sanasa e Emdec.