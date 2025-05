Fumaça branca indica escolha do novo papa no Vaticano

A fumaça branca finalmente apareceu na chaminé da Capela Sistina, no início da tarde desta quinta-feira (8), sinalizando que os cardeais reunidos no conclave chegaram a um consenso e elegeram o novo papa. A decisão foi tomada durante a quarta votação, no segundo dia da assembleia secreta.

Fiéis e turistas reunidos na Praça São Pedro comemoraram com entusiasmo o tradicional sinal visual que anuncia o fim da sede vacante e o início de um novo pontificado. A cena marcou o fim da expectativa iniciada na manhã de terça-feira, quando os 133 cardeais-eleitores se reuniram para eleger o sucessor do último pontífice.

Mais cedo, momentos de confusão tomaram conta do Vaticano, quando uma fumaça inicialmente clara saiu da chaminé, mas logo escureceu, indicando um resultado inconclusivo. A fumaça branca definitiva, porém, dissipou todas as dúvidas ao subir acompanhada pelo repicar dos sinos da Basílica de São Pedro.